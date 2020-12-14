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Bir günde 6 sağlık çalışanı vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından acı haberleri tek tek duyurdu. Yapılan paylaşımlara göre 13 Aralık'ta 6 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir gün içinde 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:

Özel bir hastanede otomasyon görevlisi olarak çalışan İsmail Has

Tarsus Devlet Hastanesi’nde eczane teknisyeni olarak çalışan Ramazan Öz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknisyenliği yapan Ahmet Yıldız

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık işçisi olarak çalışan Hanım Kakaç

Isparta SSK Hastanesi’nden emekli Ortopedi Uzmanı Dr. Adnan Kömüroğlu

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner

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