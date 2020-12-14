Bir günde 6 sağlık çalışanı vefat etti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından acı haberleri tek tek duyurdu. Yapılan paylaşımlara göre 13 Aralık'ta 6 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti.Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir gün içinde 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:
Özel bir hastanede otomasyon görevlisi olarak çalışan İsmail Has
Tarsus Devlet Hastanesi’nde eczane teknisyeni olarak çalışan Ramazan Öz
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknisyenliği yapan Ahmet Yıldız
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık işçisi olarak çalışan Hanım Kakaç
Isparta SSK Hastanesi’nden emekli Ortopedi Uzmanı Dr. Adnan Kömüroğlu
İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner