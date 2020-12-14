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Samsun'da genç doktordan kahreden haber! Her şey evindeyken yaşandı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki kadın doktor ağır yaralandı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Duydu Öksüz, evinin birinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı.

112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duygu Öksüz ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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