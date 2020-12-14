MİT'ten İstanbul'da 'Zindaşti' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İRAN istihbaratının, rejim muhalifi Habib Chaab'ı İstanbul'da kaçırıp İran'a götürdüğü ortaya çıktı. Soruşturma derinleştirildi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), rejim muhalifinin kaçırılmasını organize eden uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişiyi yakaladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, İran rejim muhalifinin İstanbul'da kaçırılmasıyla ilgili operasyon yaptı. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yle bağlantılı 11 kişi yakalandı. Washington Post'un haberine göre İsveç'te yaşayan İran rejim muhalifi Habib Chaab'a, eski eşi tarafından tuzak kuruldu. Eşi, kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek için İranlı muhalifi kandırdı ve İstanbul'a gelmesini sağladı.

İranlı muhalif Chaab, Beylikdüzü'nde eşiyle buluşacağı minibüse bindiği anda, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve adamları tarafından derdest edildi.

MİT 11 kişiyi gözaltına aldı

Habib Chaab, alternatif yollardan İran'a götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren MİT, muhalif ismin kaçırılmasıyla alakalı, İran istihbarat bağlantılı 11 kişiyi İstanbul'da yakaladı.

2007'de gizli tanık oldu

Olayda İran istihbaratına çalışan Zindaşti, 2007 yılında FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanılmıştı.

2018'de ortadan kaybolmuştu

Sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu.