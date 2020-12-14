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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor

"Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor" iddiasında bulunan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, "Derhal boş hastaneleri açın" çağrısı yaptı.

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Covid-19 nedeniyle hastanelerde yer bulunamayan kentte boş durumdaki eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Askeri Hastane’nin geçici Koronavirüs hastaneleri haline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın Adana için verdiği yüzde 81'lik yoğun bakım doluluk oranının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şevkin, şunlara dikkat çekti:

"Seferberlik ilan edilmesi şarttır"

Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur. Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bakanlık, daha çok insanımız ölmeden eski hastaneleri pandemi hastanelerine dönüştürmek, gerek Adana’da gerekse Türkiye genelinde yeterli oranda sağlık personeli ataması gerçekleştirmek, görevdeki sağlık personeline azami ölçüde maddi-manevi destek sunmak zorundadır.

İnsanlar zorunlu olarak ölüme teslim ediliyor. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Adana’daki boş hastaneleri acilen açın.

"Yoğun bakım için sıra bekleniyor"

Adana Şehir Hastanesi acil servisinde her gün 100’e yakın Koronavirüs hastasının yoğun bakım ünitelerine yatmak için sıra beklediğini ancak kentteki 16 kamu, 16 özel ve 2 üniversite hastanesinde tek bir yoğun bakım yatağı bulunamadığını kaydeden Şevkin, hekimlerin hastaları evine göndermek zorunda kaldığını belirtti.

"Boş hastaneleri acilen açın"

Şevkin, "İnsanlar zorunlu olarak ölüme teslim ediliyor. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Adana’daki boş hastaneleri acilen açın" diye konuştu. Adana’daki tüm hastanelerde acil vakalar dışında ameliyatların durdurulması gerektiğini, yatak ve yoğun bakım ünitelerinin Covid-19’lu hastalara ayrılmasının şart olduğunu dile getiren Dr. Şevkin, "Çok geç kalındı ancak özellikle bakan bey siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakıp boş bulunan eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Askeri Hastaneyi Covid hastanaleri haline dönüştürmek zorundadır” ifadelerine yer verdi.

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