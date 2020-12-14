BIST 1.386
DOLAR 7,92
EURO 9,63
ALTIN 466,35
HABER /  SPOR

Juventus, Genoa'yı Cristiano Ronaldo ile geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Abone ol

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma, İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran futbolculardan olan ve 10 Aralık'ta hayatını kaybeden Paolo Rossi anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.


İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Maçın 57. dakikasında konuk Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 61. dakikada Stefano Sturaro, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Juventuslu Juan Cuadrado'ya Genoa ceza sahasında yapılan hareket üzerine hakem Marco Di Bello penaltı noktasını gösterdi. Juventus formasıyla 100. maçına çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek, siyah-beyazlıları bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Juventus, 88. dakikada kaleci Mattia Perin'in ceza sahasında yaptığı faulle bir penaltı daha kazandı. 89'uncu dakikada penaltıda topu bir kez daha ağlarla buluşturan Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Juventus, deplasmanda Genoa'yı 3-1 yenerek puanını 23'e yükseltti ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Genoa ise bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşarken, 6 puanla 19. sırada kaldı. 

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle Genoa maçının kadrosunda yer almadı.

Serie A'nın 11. haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Benevento: 1-0, Crotone-Spezia: 4-1, Torino-Udinese: 2-3, Lazio-Hellas Verona: 1-2, Cagliari-Inter: 1-3, Atalanta-Fiorentina: 3-0, Bologna-Roma: 1-5 ve Napoli-Sampdoria: 2-1.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
Elektrik faturalarında yeni kazık engellendi! Şirketlerin otel, telefon, yemek giderleri faturaya eklenmeyecek
Adana'da arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil aldı
İlave tediyeler bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan Selçuk açıkladı
Maskesiz kadın 'artistliğiniz kime' diyerek CİMER'le tehdit etmişti yanıt geldi
ÖNCEKİ HABERLER
İranlı siyasetçi Nasiri Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi
MİT'ten İstanbul'da 'Zindaşti' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Gidecek mi kalacak mı? Erol Bulut'un kaderi 2 maça bağlı
Arçelik açıkladı! Japon teknoloji deviyle görüşmeler sürüyor
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın
14 Aralık güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak?
Yorumlar