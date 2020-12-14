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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı

Demirören Haber Ajansı

Katıldığı canlı yayında mide kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Mehmet Ceyhan taburcu oldu. Yaptığı koronavirüs uyarılarına yenilerini ekleyen Ceyhan, '14 gün değil 28 gün tam kapanma' istedi, gerekçelerini sıraladı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

Taburcu oldu uyarılarına devam etti

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

"Kapatma en az 28 gün olmalı"

Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır" ifadesini kullandı. 

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