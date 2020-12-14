Suriye'deki Ermeni kökenli savaşçılar Karabağ'a yollandı Maaşlarını Rusya ödendi

SURİYE'deki insan hakları ihlalleri üzerine araştırmalarıyla bilinen Syrians for Truth and Justice (STJ), Suriye'deki Ermeni kökenli savaşçıların Karabağ'a gönderildiklerini ortaya koydu

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STJ’nin çalışmasındaki tanık ifadeleri ve raporlarına göre, Eylül ve Ekim aylarında daha önce Libya'ya Hafter saflarında savaşmak için paralı asker gönderen Rusya, 2. Karabağ savaşında rota değiştirerek, Ermeni kökenli Suriyeli savaşçıları Karabağ'a gönderdi. Suriye'deki Himeymim Üssü üzerinden savaşçı sevkiyatı yapılarak, Suriyeli Ermeni askerlerin maaşları ise Rusya tarafından ödendi.

STJ tarafından incelenen iddialarda, hem paralı askerler ve aileleriyle hem de Suriyeli hükümet yetkilileriyle görüşüldü. Uçak seferlerinin izi sürüldü. Elde edilen verilere göre, Eylül-Ekim aylarında Suriyeli Ermeniler, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak üzere Karabağ'a gönderildi.

Libya'da savaşmak üzere programa yazıldıkları iddiası

Yine aynı rapora göre, savaşçıların ilk ikisi 19-22 Eylül'de, diğerleri 12, 21 ve 17 Ekim tarihlerinde olmak üzere 5 seferde transferi gerçekleşti. 21 Ekim'de yapılan 2 ayrı transferde 37 Ermeni asıllı savaşçı Ermenistan'a yollandı, oradan ise Karabağ'a gittiler. Savaşçıların para karşılığı Libya'da savaşmak için programa yazıldıkları, Ermenistan hakkında yeteri kadar bilgilendirilmedikleri, ailelerinin ifadesine göre, Ermenistan'a yollanmalarını son anda öğrendikleri aktarıldı.

Toplam 37 kişiden oluşan savaşçıların ilk grubunda 23 asker yer almış, M. Ek. Hamud adlı araç tarafından toplanmış, ikinci grupta ise 14 kişi yer almış, M. El Fayad adlı araç tarafından toplanmışlardı.

Raporda cephe hattında ölen ve yaralananların sayısı belirtilmezken, Humus Askeri Hastanesi'nde görevli olduğu iddia edilen bir sağlık görevlisi son 3 ayda gelen asker cenazelerinin sayısının 35 olduğunu öne sürdü.

Maaşları Rusya tarafından ödendi

Ermeni kökenli paralı askerlerin Deyrizor ve Humuslu olduğu belirtilirken, neredeyse tümünün 5. Lejyon üyesi olduğu ifade edildi. 'Kaplan Güçleri' olarak da tanınan 5. Lejyon üyeleri Esad güçlerinin parçası olsa da, Rus kuvvetleri tarafından yönetildiği biliniyor. Şeffaf yönetilmediği bildirilen süreçte, Libya'da savaşmak için gönderilen güçlerin 2. Karabağ savaşı başlayınca Rusya tarafından Ermenistan kuvvetlerine destek vermeleri için Karabağ'da kullanıldığı aktarıldı.

Uzmanlık ve kabiliyetlerine bağlı olarak maaş alıyorlar

5. Lejyon amirinin açıklamaları ise şöyle; "Ermenistan'da savaşmak üzere nakledilen askerler sürecin ayrıntılarından tam olarak haberdar değillerdi. Başlangıçta para karşılığı Libya'da savaşmak için kayıt oldular. Libya'da aktif çatışmalar durduğunda, askere alınanların Ermenistan'da çatışmalar tırmandığında oraya gönderildiğini düşünüyorum. Maaşlar genelde askerlerin uzmanlık ve kabiliyetlerine bağlı olarak 1000 ve 2000 bin Amerika doları arasında değişiyor. Ancak transfer edilen acemi askerlerin, yaralanmaları halinde tazminat alma hakkı yok! Ayrıca kayıp askerleri arama ve esir düşenler için takas yapma zorunluluğumuz yok. Askerler maaşlarını ya kendileri alıyor ya da aile üyeleri aracılar üzerinden temin ediyor." ifadelerini kullandı.

Libya yerine Ermenistan'a gönderilen bir askerin annesi ise, "Paraya çok ihtiyacımız vardı, bu yüzden oğlum El Harbi Tugayı'na katılmak için S. El-Harbi'nin ofisini aradı. Orada maaştan bahsederek Libya'ya gitmeye ikna ettiler. 15 Eylül'de arayarak uçağın yakında Libya'ya gideceğini söylediler, oğlum ertesi gün evden ayrıldı. 18 Eylül'de ise bir memurun telefonunu kullanarak Hımeymim Üssü'nden biri arayarak Libya'ya gitmek üzere görevlendirildiğini söyledi. Bu ondan son haber alışımızdı. Daha sonra El Harbi'nin ofisindekiler, oğlum ve diğerlerinin Ermenistan'da savaşçı eksikliği olduğunu ve oraya gönderildiklerini söyledi." dedi.

Azerbaycan ordusuna karşı savaştırılan paralı askerlerin cesetleri ise Suriye'ye geri gönderiliyor, bu transferleri ise yine Rusya yönetiyordu. Eylül ve Ekim aylarında 15 Suriyeli paralı askerinin naaşının geri yollandığı, yaralanan yaklaşık 40 askerin ise Humus'ta askeri hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Şam ve Beyrut üzerinden yapılan onlarca uçak seferiyle de Ermenistan'a savaşçı gönderildi, bu uçuşların Suriye ve Lübnan'daki Ermeni siyasi partilerin organize ettiği, Rus ordusunun müdahil olmadığı öne sürüldü.