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Kaymakam "Rehavete kapılmak yok" dedi! Sivas İmranlı'da vaka sayısı 7'ye düştü!

SİVAS'ın İmralı ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü. İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral, "Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edeceğiz” dedi.

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İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerlerini denetledi. Esnaflarla bir süre sohbet eden Meral; sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Meral, denetimlerin ardından sosyal medya hesabından İmranlı’da vaka sayısının 7’ye düştüğünü açıkladı.

Meral, “Sizlerin sayesinde vaka sayımız toplam 7'ye kadar düştü. Bütün İmranlı hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ederim. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

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