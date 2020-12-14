Fenerbahçe'de sistem 'eror' verdi! Futbolcuların kulağı çekilecek

Fenerbahçe'de geniş kadrodan verim alamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut'a biraz daha sürer tanınması beklenirken, futbolcuların uyarılması gündeme geldi.

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yüzler düştü... Sezona 18 transfer yaparak giren ve şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarılacivertlilerin, Kadıköy'de üst üste 3 maç kaybetmesi şok ederken, taraftar çıldırdı.

Henüz ligin başı olmasına rağmen önceki gece Twitter'da açılan #ErolBulutİstifa hashtag'i trend oldu. Peki sorun ne? Suç gerçekten Erol Bulut'ta mı?

Yeni hoca gelince işler düzelecek mi?

Takvim'de yer alan habere göre; yeni hoca gelince işler düzelecek mi? Bu sorular yönetimin masasında. Hocayı gönderme yolunu ilk yılında Cocu, ikinci yıl Ersun Yanal'da deneyen başkan Ali Koç sonuç alamadı. İki sezon da kaybedildi.

Zaman tanıyacak

Ali Koç'un bu kez Bulut'a biraz daha zaman tanıması bekleniyor. Samandıra'da oyuncular tek tek dinlenecek, gerekli uyarılar yapılacak. Ancak kötü sonuçlar devam ederse radikal kararlar için düğmeye basılacak.

Erol Bulut ikilemi

1- Genç ve tecrübesiz olması, hiç büyük takım çalıştırmaması nedeniyle oyuncular üzerinde ağırlığının yetersiz olduğu söyleniyor.

2- Deplasmanlarda kazanırken, iç sahada kapanan takımları çözmekte zorlanıp, kaybetmesi 'küçük takım hocası' etiketini sırtına yapıştırıyor.

3- Farklı durumlara göre oyun planı olmadığı belirtiliyor. Oyuncu değişiklikleri de eleştiri konusu. (Örnek: Beşiktaş derbisinde Cisse- Ademi / Malatya maçında skor 0-3'ken Pelkas- Novak değişikliği).

Acı gerçekler

1- Büyük takımların her maçını kazanabileceği eski ligler artık yok. (12 haftada Trabzon 4M / F.Bahçe ve BJK 3M / G.Saray 2M).



2- Kurulan kadro fazla abartıldı. Sosa, Cisse ve Gökhan Gönül 35, Gustavo 33 yaşında. Tempo sorunu var. Sakatlıklar da eklenince gerçek tablo ortaya çıktı.

3- Kadıköy'de taraftar gücünün olmaması önemli bir dezavantaj.

Hatalar ve eksikleri tek tek tespit edildi

Erol Bulut ekibiyle birlikte dün Yeni Malatyaspor maçını tekrar izleyip, analiz yaptı. 45 yaşındaki çalıştırıcı hem oyun hem futbolcu bazında yapılan hataları ve eksikleri tek tek tespit etti. Oyuncularına bunları anlatacak olan Bulut'un bazı isimleri uyarması ve savunma başta kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

''Bunun sorumlusu da biziz"

Sarı-lacivertli futbolcular, Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında toparlanma sözü verdi. Takımın tecrübeli isimleri, "Bu gece yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun sorumlusu da biziz" diyerek özeleştiri yaparken, diğer oyuncular da bu görüşe katıldı.

Gaziantep FK maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatma kararı alındı.





