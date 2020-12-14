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Türkiye Karate Federasyonu acı haberi duyurdu! 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

TÜRKİYE Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu. 

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Milli karateci Semih Arslan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi. 

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