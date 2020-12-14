Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici

Dünya koronavirüs aşısını kullanmaya başlarken Almanya'dan bir müjde daha geldi. Fromycon isimli şirket, koronavirüse karşı ilaç buldu. FYP207 adlı ilaç, virüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfuz etmesini engelliyor. Tam bir engelleyici olan ilaç için “acil onay başvurusu” yapılıyor.

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Koronavirüse karşı ilk başarılı aşının çıktığı Almanya, şimdi de Covid-19 salgınına karşı umut veren bir gelişmeyi daha duyurdu. Devlet Televizyonu ARD, koronavirüse karşı aşıdan sonra, normal tedavi sürecini sürdürecek ilaç geliştirildiğini duyurdu. İlacı geliştiren biyoteknoloji firması Formycon, acil kullanım için gerekli başvuruları yaptı.

Bu ilaç, aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen ve çeşitli nedenlerle ilaçla tedavi edilmesi gerekenler için büyük bir umut oldu. Fromycon şirketi, Münih yakınlarındaki Planegg-Martinsried'de bulunuyor. İlaç, Covid 19'u (SARS CoV-2) tamamen bloke ediyor.

Mutasyon geçirse de etkili oluyor

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanırken, ilaç da tam olarak corona virüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda corona virüsünün geliş kapılarına kapatıyor. İlacın virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı.

Hastaneye kaldırılanlar için yeni seçenek

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı. Şimdiye kadar uygulanan Remdesivir gibi ilaçların tam olarak etki göstermediği sonradan kanıtlandı, tam bir tedavi şeklinin olmaması ağır hastalarda çok olumsuz sonuçlar doğurdu.

Mutasyonlara karşı maksimum koruma

Brockmeyer, ilacın işte tam da bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, “Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek” diye konuştu.

Een erken 2020 başında

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor. ARD'nin, “O zaman çok geç olmayacak mı?” sorusuna ise Brochmeyer şu karşılığı verdi:

“Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur.”