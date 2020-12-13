AÖF sınavları kaç gün sürecek 2020 ne zaman bitecek?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık itibariyle online olarak yapılmaya başladı. 21 Aralık Pazartesi günü son bulacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

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AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık itibariyle başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak yapılıyor. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖF online sınavlarıyla ilgili bilgiler…

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında online olarak yapılıyor. 12 Aralık’ta başlayan AÖF güz dönemi ara sınavları, 21 Aralık Pazartesi günü son bulacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

Anadolu Üniversitesi’nin resmi adresinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verildi.“Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.”

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak?

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.