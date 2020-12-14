BIST 1.391
DOLAR 7,84
EURO 9,53
ALTIN 460,27
HABER /  DÜNYA

Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ''Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz.'' dedi.

Abone ol

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.

CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.

'Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir'
2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti: "ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."

'ABD bencil davranmamalı'
ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs aşısından sonra Covid-19 ilacı bulundu! Tam bir korona engelleyici
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu ilk uyarıyı yaptı: Kapanma 28 gün olmalı
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Yoğun bakımlar yüzde 100 dolu, insanlar ölüme terk ediliyor
MİT'ten İran'lı ajan operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı
Elektrik faturalarında yeni kazık engellendi! Şirketlerin otel, telefon, yemek giderleri faturaya eklenmeyecek
Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye ilaç olacak hocayı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sınavları kaç gün sürecek 2020 ne zaman bitecek?
Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore için transfer yarışında!
Türkiye Karate Federasyonu acı haberi duyurdu! 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
Suriye'deki Ermeni kökenli savaşçılar Karabağ'a yollandı Maaşlarını Rusya ödendi
Japon uzmanlardan olası İstanbul depremi ve tsunami değerlendirmesi
Melis Alphan kimdir kaç yaşında tacize uğradı itiraf etti
Yorumlar 1 yorum