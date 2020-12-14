Bill Gates'ten ürküten tahmin: 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ''Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz.'' dedi.

Abone ol

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.



CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.



'Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir'

2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti: "ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."



'ABD bencil davranmamalı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı" dedi.