İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce eğitiminde köklü değişime gidiyor. Yeni modelle dersler sadeleşiyor, öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılıyor.

Abone ol

Ekol TV'den Oğuz Şahin'in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi yıllardır tartışma konusu oldu. "Anlıyorum ama konuşamıyorum" ifadesi, öğrencilerin en sık dile getirdiği şikayetlerden biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK SİSTEM KURULACAK!

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla bağ kurabileceği şekilde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları baştan sona yenilenirken, mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesi için daha fazla zaman kalacak.

'ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME BAŞLAYACAK'

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle anlattı:

“Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.”

Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

SİSTEM 8 TEMA ÜZERİNDEN İŞLEYECEK!

Yeni müfredat 8 tema üzerine kuruldu: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarından özel okullara kadar tüm kurumlarda bu modelin uygulanacağını açıkladı. Amaç, öğrencilerin yalnızca anlamasını değil, aynı zamanda akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesini sağlamak.