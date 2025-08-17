Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi

Alaska'daki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye halihazırda Moskova'nın kontrolünde bulunan bölgelere ek olarak "Donbas'ın tamamını Rusya'ya terk etmesi" karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi. Aynı haberde, Trump'ın Zelenski ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak " Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Zelenski, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti. Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenski, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin aktardığına göre ise Putin, Alaska'daki görüşmede Trump'tan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Rusya'ya verilmesini talep etti. Rus lider, buna karşılık olarak ise Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hattını dondurmayı teklif etti.