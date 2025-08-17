BIST 10.871
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var

Anadolu Ajansı
İsrail'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail’i etkisi altına alan şiddetli sıcaklar nedeniyle 8-15 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 565 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 3 ölüm vakasının İsrail’in kuzeyindeki Tiberya ile güneydeki Eylat ve Necef kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızının (Magen David Adom) aşırı sıcaklardan etkilenen 2 bin 565 kişiye halsizlik, bayılma, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve bozukluğu gibi şikayetler nedeniyle tıbbi yardımda bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meteoroloji Servisinin verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde termometrelerin 41,4 dereceyi göstermesiyle kentte yeni sıcaklık rekoru kırıldı. Öte yandan güneydeki Eylat kentinde ise termometreler 48,8 dereceyi gösterdi.

