Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı: Selçuk Bayraktar büyük ödülleri duyurdu

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en sosyal mecrası Next Sosyal 1 milyon kullanıcı barajını geçti” ifadesini kullandı

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguladı.

ÖDÜLLERLE KATILIM TEŞVİK EDİLİYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın da başladığını duyurdu. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma şansı yakalayacak. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak verilecek.

TÜRKİYE’NİN YENİ SOSYAL MEDYA MERKEZİ

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında öne çıktı. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu belirtiyor.