Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan CHP'ye sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.

Siyasetin geldiği noktayı eleştirerek sözlerine başlayan Yılmaz, “Dün yine bir karalama kampanyası ve iftiralara şahitlik ettik. Biz isteriz ki siyaset yapıcı bir şekilde yapılsın. Bir milletvekilinden iftira ve hakaret değil, yapıcı siyaset bekliyoruz. Söylediği şeylerin hiçbiri doğru değil” dedi.

Asfalt ihalesi tartışması

Milletvekili Öztürkmen’in asfalt ihalesiyle ilgili iddialarına da yanıt veren Yılmaz, ihalenin CHP’den istifa etmeden önce yapıldığını ve karara bağlandığını söyledi. “Koca milletvekili yalancı demeyeceğim ancak doğru söylemiyor” diyen Yılmaz, 27 Ocak’ta yapılan ihalenin aynı gün iptal edilip Mart ayında yeniden gerçekleştirildiğini, bu süreçte hâlâ CHP’li olduğunu belirtti.

Öztürkmen’in “ihaleye iki firma katıldı” iddiasını da yalanlayan Yılmaz, 25 firmanın katıldığını, daha düşük teklifler veren firmalar olduğunu, buna rağmen belirli bir firmayı hedef almanın manidar olduğunu ifade etti.

Ağır suçlamalara sert yanıt

Yılmaz, Öztürkmen’in kendisini bir iş adamından gece yarısı otoparkta çanta dolusu para almakla suçladığını söyleyerek, “Bunu ispat etmek bir namus borcudur. Hangi tarihte, kimle, nerede buluştuysam HTS kayıtlarını talep edeceğim. Yalancı olmaktan kurtulamayacak” dedi. Konuyu Cumhuriyet Savcılığı’na taşıyacağını belirten Yılmaz, suçlamaların belgelerle ispatlanmasını isteyeceğini vurguladı.