Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."

