Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca 90+4'te penaltı kaçırdı.
Karşılaşmaya hakem kararları damga vururken, mücadelede 2 kırmızı kart çıktı.
Göztepe'de 61'nci dakikada Juan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe cephesinde ise 85'nci dakikadan Oosterwolde ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Göztepe'de İsmail Köybaşı yedek kulübesinden kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de ilk maçını oynayan Fenerbahçe, ilk puanını aldı. Göztepe ise 2'nci maçında 4 puana yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.