ABD basınından flaş iddia! Trump'tan Zelenskiy'e talimat

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi" karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

“DONBAS’IN TAMAMINI RUSYA’YA BIRAK”

Haberde, Trump’ın barış anlaşması için daha önce öne sürdüğü ateşkes koşulundan vazgeçtiği ve bunun yerine doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını tercih ettiği belirtildi.

Aynı haberde, Trump’ın Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, halihazırda Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdiği iddia edildi.

“KALICI VE GERÇEK BİR BARIŞIN SAĞLANMASI GEREKİR”

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Zelenskiy, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

