HABER /  SPOR

Samsunspor deplasmandan 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. 

Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibin tek golü 82'nci dakikada Drongelen'den geldi.

Kocaelispor'da Samet Yalçın 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

