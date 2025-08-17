BIST 10.871
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı yapacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adayların 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor.

Ankara'da yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

