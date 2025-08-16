BIST 10.871
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'deki depremzedeler için 250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'de depremden etkilenen bölgelere 250 yaşam konteynerinin ulaştırıldığını, içinde yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesinde çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik ve düzenli şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu ve milletvekillerinin depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı köylerini ve konteynerlere yerleşen aileleri ziyaret ettiği ifade edildi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı, içinde klima, buzdolabı, yatak, halı, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, set üstü ocak, termosifon gibi yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça vatandaşlarımızın ihtiyacına ve tercihine göre konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmalarına devam ediyoruz."

