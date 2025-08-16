BIST 10.871
Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi

Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçtaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangına müdahale ediyor.

Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.

