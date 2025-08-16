BIST 10.871
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM: ALASKA’DAKİ BARIŞ SÜRECİ GÖRÜŞMELERİ

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

