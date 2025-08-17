BIST 10.871
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından tv100’e yaptığı ilk açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim" dedi.

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN UZAK BiR BELEDiYE BAŞKANI DEĞiLDiM"

Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki.

“CHP’DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL”

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı.

Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek.

O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım.”

