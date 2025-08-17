Gelibolu'da başladı Eceabat'a yayıldı! Çanakkale'de yeni yangın çıktı,durum fena
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı. Bölgede yoğun duman etkili olurken ekiplerin müdahalesi sürüyor. 5 köyden 251 vatandaş güvenli alanlara taşındı.İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.
Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.