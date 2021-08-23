İngiliz basının Türkiye iddiasına Bakan Akar'dan yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulacak" iddialarına ilişkin, "Konuşulmadı, böyle bir şey mümkün değil" dedi.

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Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağına iddiasına bir yanıt da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Bakan Akar, bakanlıkta yapılan Afganistan toplantısının ardından İltica başvuru merkezi kurulacağı iddiası soruldu.

Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ettiğini belirtti.

Böyle bir şey konuşulmuş da değil

"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."