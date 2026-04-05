İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yanıt

İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yanıt

Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı haber yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından ABD'nin F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiaları yalanlandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, ' Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir" denildi.

"Ülkemizin diplomatik başarısı hedef alınıyor"

Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrarın korunması için bir duruş sergilediği söylenen açıklamada, "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Beyazlatayım derken dişinizden olmayın
Beyazlatayım derken dişinizden olmayın
Galatasaray'dan Trabzonspor'a sert tepki: "Yazıklar olsun!"
Galatasaray'dan Trabzonspor'a sert tepki: "Yazıklar olsun!"
İran'dan Hürmüz açıklaması! O ülke geçişlerden muaf tutuldu
İran'dan Hürmüz açıklaması! O ülke geçişlerden muaf tutuldu
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!
12 yaşındaki Emircan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
12 yaşındaki Emircan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
İran'da 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu
İran'da 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu
Okan Buruk: Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak
Okan Buruk: Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak
Düzce'de 5 kişi soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Düzce'de 5 kişi soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! 'Şimdi rüzgarla beraberiz'
Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! 'Şimdi rüzgarla beraberiz'
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
VIP araç tartışması büyüyor! Fatura belediyeden, araç CHP’den
VIP araç tartışması büyüyor! Fatura belediyeden, araç CHP’den