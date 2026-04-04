Altın fiyatları için kritik tarih! İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın yorumu İslam Memiş tarafından yapılan son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın ardından gözler yılın ikinci çeyreğine çevrilirken, yatırımcılar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merak ediyor.
İslam Memiş, yükseliş beklentisine dair kritik tarihi açıkladı. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın piyasasında son haftalarda sert hareketler dikkat çekerken, Finans Analisti İslam Memiş özellikle mart ayında yaşanan geri çekilmelerin geçici olduğunu söyledi. Memiş’e göre yılın ilk çeyreği tamamlandı ve nisan ayıyla birlikte yeni bir fiyatlama süreci başlayabilir. Kısa vadede dalgalanma sürse de ikinci çeyrek için daha pozitif bir tablo öne çıkıyor.
Altın yorumu İslam Memiş: İkinci çeyrek beklentisi
İslam Memiş, mart ayındaki düşüşleri son yılların en sert geri çekilmelerinden biri olarak değerlendirirken, bu sürecin kalıcı olmadığını vurguladı.
Nisan–haziran dönemine dikkat çeken Memiş, altın fiyatlarında yeniden toparlanma beklendiğini ifade etti. Piyasadaki satış baskısının zayıfladığını belirten İslam Memiş, son haftalarda düşüş oranının azalmasının da bu görüşü desteklediğini söyledi.