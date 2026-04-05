BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,38
ALTIN 6.642,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da hayatını kaybeden Çiğdem öğretmen toprağa verildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle toprağa verildi.

Abone ol

Önceki gün Yeşilyurt ilçesindeki büyükşehir belediyesine bağlı yaşam ve spor merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğdem Karagülle (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karagülle için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Karagülle, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Karagülle'ye ilk müdahalenin görevliler tarafından havuzda yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edinilen ilk bilgilere göre, Sayın Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu ve daha önce de bu rahatsızlığına bağlı nöbetler geçirdiği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak devam etmektedir."

