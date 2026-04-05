Okan Buruk: Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından "Hepsi takımımız için motivasyon oldu. İçeride de konuşuldu. Kaybetmek üzücü. Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak. Kimse merak etmesin" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇA İYİ BAŞLAMADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, oyun kurmada rakibin baskısını kırmak için doğru yerleşebilsek sahaya, baskıyı kırma şansımız olurdu. İkinci yarı daha iyi şekilde yaptık. Hem İlkay'ın girmesi hem Yunus'un kanada geçmesi, Noa'nın forvet arkasına geçmesiyle topa sahip olmada yüzde 73'lere çıktık. 1-1'den sonrası kazanabiliriz diye düşünüyordum. Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar.

"MAÇ OYNANMADI, ONANA DURDURDU"

Maçın çok durduğunu söyleyen Buruk, şunları dedi:

Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana, maçı başından sonunda süreyi iyi kullandı. Bir şey demek istemiyorum, Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da oynanmadı. 2-3 dakika durdu ve maç bitti. Belki orada üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik. Birebirleri, yan ortaları... Duran toptan 1-2 pozisyon vardı. İkinci yarı, ilk yarıya göre iyiydik. Genel Galatasaray oyununun altında kaldık. Rakibi tebrik etmek istiyorum.

"İÇERİDE KONUŞTUK, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını söyleyen Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Avantajımız var tabii, önemli bir avantaj. Bu maç bize ders olacak. Bizi de motive edecek. Maç sonu yaşananlar burada, soyunma odasında yaşananlar... Hepsi takımımız için motivasyon oldu. İçeride de konuşuldu. Kaybetmek üzücü. Galatasaray, bu ligin şampiyonu olacak. Kimse merak etmesin. Çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Göztepe maçıyla puan farkını artırmayı deneyeceğiz. Galatasaray taraftarı üzülmesin, moralini bozmasın. İçeride bu konuyu konuştuk. Böyle şeyleri çok yaşadık. Bu dördüncü sene. Ben oyuncularımla beraber çok daha fazlasını yapacağız. Bazen bu tür dersler iyi oluyor. Puan kaybetmek üzücü ama şampiyonluk için enerjimizi daha çok sahaya koymalıyız. Bu tür maçları da daha rahat oynamalıyız. Liverpool ve Juventus'ta da yaşadık. Kendimize daha çok güvenmeliyiz. Bu seviyedeki bir takımın top ayağındayken daha becerikli olması lazım. İç saha ve deplasman arasındaki fark, top bizdeyken özgüven eksikliği. Bunu gidermemiz gerekiyor. Ya oyuncu değiştireceksiniz ya oyuncudan daha iyisini alacaksınız. Bizi önemli bir maç bekliyor.

"GEREKSİZ ŞEYLER OLDU"

Maç sonu yaşanan tartışma hakkında Buruk, şunları dedi:

Maç sonu yaşananlar istediğimiz şeyler değil. Ben Fatih Hoca'yı tebrik ettim. Maç sonunda gereksiz şeyler oldu. Abdülkerim'e gereksiz ikinci sarı kart çıktı. Birçok şey bekliyoruz. VAR hakeminin çağırması gibi. Çok net sarı kartta VAR hakemi çağırıyor.

OSIMHEN'İN EKSİKLİĞİ VE ICARDI

Okan Buruk, ayrıca şunları dedi:

Aynı isteği gösteriyorlar. Trabzonspor da Onuachu olmadığından daha farklı oluyor. Bazı alışkanlıklar oluyor tabii ki. Oynayan oyuncuların da maç eksiği çıkıyor. Icardi uzun süredir süre de almadı, oynadığı maçlarda sonradan girdi. Onun da süreye ihtiyacı var. En yüksek seviyede mücadeleyi veriyorlar. Mauro Icardi ve diğer oyuncular da... En iyisini yapmaya çalıştılar. Olmadı, bazen olmuyor. Santrfora topu getirmek önemli. Ona daha çok top getirdiğimizde daha tehlikeli oluruz. Bazı oyuncular, takım için daha önemli oluyor.