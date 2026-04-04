Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Bordo-mavili ekibin gollerini 4'te Onuachu ve 62'de Nwaiwu kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 48'de Singo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 63 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise çarşamba günü erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak.

