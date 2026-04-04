BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.697,02
HABER /  DÜNYA

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi sona erdi

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi sona erdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıldır sürdürdüğü görevini Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Abone ol

Kosova hükümetinde görev değişimi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen törende, görev süresi bugün dolan Cumhurbaşkanı Osmani, ülkede yeni cumhurbaşkanı halen seçilemediği için görevini Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Osmani, törende yaptığı konuşmada, görevi bir kadına devrettiği için mutlu olduğunu belirterek, ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının da kadın olmasını umduğunu söyledi.

"SON DERECE BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Haxhiu'nun işinin kolay olmayacağını dile getirerek kendisine başarılar dileyen Osmani, "Devletin başı olmak, aynı zamanda ülkenin dış politikası ile ordusunu yönetmek ve halkın birliğini temsil etmek başta olmak üzere birçok görevi üstlenmek son derece büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Haxhiu ise 5 yıllık görev süresince yaptığı çalışmalar için Osmani'ye teşekkür ederek, Meclis'in yeni cumhurbaşkanını mümkün olan en kısa sürede seçmesini temenni ettiğini söyledi.

YENİ CUMHURBAŞKANI HAXHIU GÖREVİ EN FAZLA 6 AY SÜRDÜREBİLECEK

Konuşmaların ardından Osmani, Kosova Anayasası'nı sembolik olarak Haxhiu'ya teslim etti. Haxhiu, gece yarısından itibaren resmen cumhurbaşkanı görevini devralacak. Haxhiu'nun en fazla altı ay boyunca cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürütme hakkı bulunuyor.

Vjosa Osmani, 4 Nisan 2021'de cumhurbaşkanı seçilmişti. Osmani, bir dönem daha görevini sürdürmeyi hedefliyordu ancak cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli desteği bulamadı.

KOSOVA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 

Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçmemesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 25 Mart'ta Osmani'nin Meclisi feshetme kararının geçersiz olduğuna ve milletvekillerinin cumhurbaşkanını seçmek için 34 güne sahip olduğuna hükmetmişti.


Milletvekilleri bu süre zarfında yeni cumhurbaşkanını seçemezse, Meclis feshedilecek ve ülkede 45 gün içerisinde erken genel seçim yapılacak.

