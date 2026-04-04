Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansı’nın kuruluşunun 106. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek geleneksel "1920 Koşusu" nedeniyle Ankara’da yarın sabah 08.30’dan itibaren geniş kapsamlı trafik düzenlemesi uygulanacak. Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı ve çevresindeki ana arterlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurarak sürücüleri uyardı.

6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı, 106. kuruluş yıl dönümünü başkentte düzenlenecek özel bir spor etkinliğiyle kutluyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak olan "1920 Koşusu" nedeniyle, şehrin ulaşım ağında kritik öneme sahip pek çok cadde ve bulvar geçici süreyle araç trafiğinden arındırılacak.

KAPATILACAK ANA ARTERLER VE GÜZERGÂH DETAYLARI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, yarın saat 08.30’dan itibaren etkinliğin sona ermesine kadar şu yollar trafiğe kapalı tutulacak:

GMK Bulvarı ve Anadolu Meydanı Hattı: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Demirtepe Köprü altı ile Anadolu Meydanı (Tandoğan) arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak.

Celal Bayar ve Kazım Karabekir: Celal Bayar Bulvarı’ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş varyantlarının tamamı ile Kazım Karabekir Caddesi’nin Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü trafiğe kapalı olacak.

Dögol ve Beşevler Bölgesi: Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmeyecek.

ANITKABİR ÇEVRESİNDE SIKI ÖNLEMLER

Koşu güzergâhı ve güvenlik önlemleri kapsamında Anıtkabir çevresindeki trafik akışı da yeniden düzenlendi:

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölüm trafiğe kapatılacak.

Akdeniz ve Gençlik Caddeleri: Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile birleşimi ve Gençlik Caddesi’nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümleri çift yönlü olarak kapatılacak.

Anıt Caddesi: Caddenin tamamı ve bu yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlarda araç trafiğine müsaade edilmeyecek.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH ÇAĞRISI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini veya belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını önerdi. Etkinlik boyunca trafik ekipleri kritik noktalarda yönlendirme yapacak.

106 YILLIK KURUMSAL MİRAS

Anadolu Ajansı’nın kuruluş ruhunu yaşatmayı hedefleyen "1920 Koşusu", her yıl sporcuları ve vatandaşları bir araya getirerek milli hafızayı tazelemeyi amaçlıyor. GMK Bulvarı’ndaki AA Genel Müdürlüğü binası önünden başlayacak olan yarışın, Ankara’nın tarihi dokusu içerisinde sembolik bir rota izlemesi bekleniyor.