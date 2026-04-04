Fatih Erbakan kuvvetle muhtemel dedi seçim tarihi verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Parti olarak, 2027 sonbaharında yapılması kuvvetle muhtemel olan seçime, mahalle temsilcilerimizle, üye kayıtlarımızla dört koldan hazırlanmaya devam ediyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayan Erbakan, "Dostumuz, komşumuz, Müslüman kardeşimiz İran halkına hem başsağlığı dileklerimizi hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Amerika ve İsrail'in inşallah bu savaşta mağlup olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyoruz. İran'ın üzerine çullanan bu zihniyet eğer İran'da durdurulamazsa, yarın bir gün hedefinin Türkiye olacağı açıktır." görüşünü aktardı.

Erbakan, İsrail Meclisince onaylanan ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesine ilişkin, "Bu yasaya göre Filistinli mahkumlar idam edilebilecek. Çoğu suçsuz olan, göstermelik gerekçelerle, bahanelerle tutuklanmış olan bu masum Filistinli mahkumların idam edilmesi kararına karşı da Türkiye'de iktidarın yeterli tepkiyi göstermediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçimle ilgili soru üzerine Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin 2027 sonbaharında yapılacağı büyük ölçüde netleşti gibi gözüküyor. Yeniden Refah Partisi olarak 2027 sonbaharında yapılması kuvvetle muhtemel olan seçime, mahalle temsilcilerimizle, üye kayıtlarımızla dört koldan hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah bir an evvel 1 milyon üye hedefine ulaşacağız ve yapılacak olan seçimlerde aynen 2024 yerel seçimlerinde olduğu gibi seçimin sürpriz partisi Yeniden Refah Partisi olacaktır."

Muhabir:Abdullah Özkul