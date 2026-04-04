Ticaret Bakanlığı'ndan 183 işletmeye 96,6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 46’ncı toplantısında fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza yağdırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada toptancı hallerinde meyve-sebze ticareti yapan firmalar ve ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası kesildiği aktarıldı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde yılın ikinci toplantısı için bir araya geldiğini açıkladı.

96 MİLYON TL CEZA

Kurulun bu toplantıda, özellikle temel gıda ürünleri üzerindeki fiyat hareketliliklerini incelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye, 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."