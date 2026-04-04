BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,45
ALTIN 6.653,17
DÜNYA

Hizbullah İsrail'in kuzeyine roket yağdırdı ev araçarda hasar oluştu

Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırıları sonucu İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Şimona bölgesindeki bazı ev ve araçlarda hasar oluştu.

Abone ol

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Hizbullah tarafından ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim yerine roketli saldırı düzenlendi.

Lübnan'ın güneyinden atılan roketlerin Kiryat Şimona bölgesindeki bazı evlerin yanı sıra araç ve yollara isabet ettiği aktarıldı.

Sirenlerin çalmadığı saldırıların can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesi ise roketli saldırıda sirenlerin çalmamasına ilişkin ordunun soruşturma başlattığına işaret etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

