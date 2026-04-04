Ankara'da katliam gibi kaza! Otobüs üst geçide çarptı, 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Ankara-İstanbul kara yolunun Kahramankazan ilçesi geçişinde, Saray mevkii korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. İlk belirlemelere göre kontrolden çıkan özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul kara yolu Saray mevkiinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Bölgedeki ulaşımı sağlayan bir özel halk otobüsünün, kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçide çarpması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle otobüste çok ağır hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaşanan bu korkunç kazanın ardından gelen ilk tespitler, acı tabloyu ortaya koydu. Yetkililerden alınan bilgilere göre, otobüsün üst geçide şiddetle çarpması neticesinde ilk belirlemelere göre 5 vatandaşımız olay yerinde yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALI...

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada sürücü Erdem ile yolculardan Hamiyet Bilge Uslu, Mehmet Sucu, Safiye Simge Sucu ve Yağmur Güzel hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Acar, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı trafik kazası ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Başkenti yasa boğan olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Yavaş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.