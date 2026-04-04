Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen depremde halk arasında panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tuşba'da saat 08.52'de 5,2 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."