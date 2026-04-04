50 yıllık pizza zinciri iflas etti

ABD’nin uzun yıllardır hizmet veren pizza zincirlerinden Gina Maria’s Pizza, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle tüm şubelerini kapatarak iflasını açıkladı. Şirketin yaklaşık 2,9 milyon dolar borcu olduğu ve varlıklarının yalnızca 64 bin dolar civarında olduğu bildirildi.

Northern Brands çatısı altında faaliyet gösteren Gina Maria’s Pizza, Mart 2026’da iflas koruma başvurusunda bulundu. 2025 Ekim ayında Minnesota’daki dört şubesini ani bir kararla kapatan firma, kapanış sonrası restoranların telefon hatlarını da devre dışı bıraktı.

Pandemi sonrası dönemde büyüyen pizza sektörü, son yıllarda ciddi bir daralma yaşıyor; 2024 verilerine göre zincirlerin yüzde 61’i satış kaybı bildirdi. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, fiyat artışları ve dijital sipariş taleplerinin artması gibi faktörler, klasik zincir pizzaların cazibesini azaltıyor. Uzmanlar, sektörde ayakta kalabilmenin artık hızlı adaptasyon, yenilikçi menüler ve dijital çözümlerle mümkün olacağını belirtiyor.