Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü

New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazdı.

NYT'nin konuya yakın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bugün ikinci ABD savaş uçağı daha vurularak düşürüldü.

Uçağın pilotu olaydan kurtuldu.

Öte yandan A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınında F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda düşürüldü.

NBC: Pilot sağ kurtuldu

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A-10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Trump'a İran'a düşürülen F-15'in kayıp pilotu soruldu
Trump'a İran'a düşürülen F-15'in kayıp pilotu soruldu
Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı
Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı
Türk Telekom Fransız ekibe diş geçiremedi
Türk Telekom Fransız ekibe diş geçiremedi
Bakan Hakan Fidan'dan barış diplomasisi
Bakan Hakan Fidan'dan barış diplomasisi
Boğazda gemi arızası trafiği durdurdu
Boğazda gemi arızası trafiği durdurdu
Yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek
Yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek
ABD savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
ABD savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
İsrail yedek askerlerin görev süresini uzattı
İsrail yedek askerlerin görev süresini uzattı
Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
Pentagon İran savaşının bilançosunu açıkladı: 13 ABD askeri öldü, 365 yaralı
Pentagon İran savaşının bilançosunu açıkladı: 13 ABD askeri öldü, 365 yaralı
'İmamoğlu suç örgütü davası' ile ilgili 'hakim özür diledi' iddialarına açıklama
'İmamoğlu suç örgütü davası' ile ilgili 'hakim özür diledi' iddialarına açıklama
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta finalde
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta finalde