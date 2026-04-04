Boğazda gemi arızası trafiği durdurdu

İstanbul Boğazı’nda kuzey-güney yönünde seyreden Barbados bandıralı “TRACKHOUND” isimli geminin İstinye açıklarında makine arızası yapması üzerine gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda kuzey-güney geçişi yapmakta olan Barbados bandıralı "TRACKHOUND" isimli geminin İstinye açıklarında makine arızası yapması üzerine gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Edinilen bilgilere göre, geminin arızalanmasının ardından saat 19.50 itibarıyla Boğaz trafiği durduruldu. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi.

Arızalı geminin Çubuklu Feribot İskelesi önlerinde bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.