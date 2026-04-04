Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Nehariye yerleşimine 5 roket attığı belirtildi.

Haberde, Nehariye yerleşimine atılan roketlerin çoğunun önlendiği, geri kalanların açık alanlara isabet ettiği bildirildi.

Hizbullah’ın akşam saatlerinden bu yana kısa aralıklarla düzenlediği roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki Nehariye ve Avivim Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait roket rampalarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, hava saldırısının Hizbullah’ın son misillemesinin hemen ardından yapıldığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın roket saldırılarında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.