Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı

Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Nehariye yerleşimine 5 roket attığı belirtildi.

Haberde, Nehariye yerleşimine atılan roketlerin çoğunun önlendiği, geri kalanların açık alanlara isabet ettiği bildirildi.

Hizbullah’ın akşam saatlerinden bu yana kısa aralıklarla düzenlediği roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki Nehariye ve Avivim Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait roket rampalarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, hava saldırısının Hizbullah’ın son misillemesinin hemen ardından yapıldığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın roket saldırılarında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Telekom Fransız ekibe diş geçiremedi
Türk Telekom Fransız ekibe diş geçiremedi
Bakan Hakan Fidan'dan barış diplomasisi
Bakan Hakan Fidan'dan barış diplomasisi
Boğazda gemi arızası trafiği durdurdu
Boğazda gemi arızası trafiği durdurdu
Yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek
Yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek
ABD savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
ABD savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
İsrail yedek askerlerin görev süresini uzattı
İsrail yedek askerlerin görev süresini uzattı
Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
Pentagon İran savaşının bilançosunu açıkladı: 13 ABD askeri öldü, 365 yaralı
Pentagon İran savaşının bilançosunu açıkladı: 13 ABD askeri öldü, 365 yaralı
'İmamoğlu suç örgütü davası' ile ilgili 'hakim özür diledi' iddialarına açıklama
'İmamoğlu suç örgütü davası' ile ilgili 'hakim özür diledi' iddialarına açıklama
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta finalde
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta finalde
400'ün üzerinde şubesi vardı: Ekleristan iflas etti
400'ün üzerinde şubesi vardı: Ekleristan iflas etti
ABD-İran ateşkesi çıkmaza girdi! Türkiye ve Mısır devrede
ABD-İran ateşkesi çıkmaza girdi! Türkiye ve Mısır devrede