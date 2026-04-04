Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine son 24 saatte 19 saldırı düzenledi

Irak'ta "İslami Direniş" isimli Şii milis grup, ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) son 24 saatte 19 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şii milis grubun açıklamasında, "Irak ve bölgedeki ABD üslerine karşı son 24 saatte İHA ve füzelerle 19 operasyon düzenlendiği" belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.