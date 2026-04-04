Savaş sonrası senaryoyu yazdılar: 'Daha az ABD, daha çok Türkiye'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 35. gününü geride bırakırken, İsrail basınında yayımlanan dikkat çekici bir analizde savaş sonrası döneme ilişkin senaryolar ele alındı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 35. gününe girerken, karşılıklı misillemelerin sürdüğü ve üçüncü ülkelerde de bazı noktaların hedef alındığı bildirildi. Trump ile Tahran arasında sert açıklamalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin de büyüdüğü ifade edildi.

Orta Doğuda yaşanan bu gelişmeler İsrail'in medya kuruluşlarında gündem oldu. ABD-İsrail-İran savaşıyla bölgede yeni bir düzenin oluşacağını öne süren Tel Aviv basını, Türkiye'nin bu düzende yer alacağını yazdı.

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ AĞIRLIĞINI DAHA DA ARTIRMIŞ DURUMDA"

Haaretz gazetesinde Hayfa Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları uzmanı Elad Giladi'nin imzasıyla yayınlanan analiz haberde Türkiye'ye ayrı parantez açıldı.

"Ankara'nın rolünün yalnızca 'kilit' değil, giderek belirleyici bir aktör" olarak öne çıktığının altını çizen Giladi, "Körfez ülkeleri açısından Türkiye tek yeni dönemin şekillenmesinde aktif rol oynayabilecek güçlü bir konumda. Ankara ile Riyad ve Abu Dabi arasında yıllar süren gerilimin ardından ilişkilerin iyileşmesi ve stratejik boyuta taşınması, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını daha da artırmış durumda." dedi.

"ABD'YE TEK BAŞINA DAYANMA YETERLİ DEĞİL"

Giladi, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'la güvenlik alanında dikkat çekici iş birliklerine imza attığını belirterek, özellikle Suudi Arabistan'da belirgin bir zihniyet dönüşümü yaşandığını ifade etti. Bu değişimin temelinde ise ABD'ye tek başına dayanmanın yeterli olmadığı yönündeki yaklaşımın bulunduğunu söyledi.

"YENİ DÜZENDE DAHA AZ ABD, DAHA ÇOK TÜRKİYE YER ALABİLİR"

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar sonrası tablo hakkında dikkat çeken bir öngörü de paylaşan Giladi, "Savaştan sonra, daha az ABD, daha çok Türkiye'nin yer aldığı yeni bir bölgesel düzen görebiliriz. Ankara'nın yalnızca mevcut dengelerde değil, savaş sonrası kurulacak yeni güvenlik mimarisinde de merkezi bir rol oynayabilir." dedi.

İsrailli uzman, mevcut çatışmanın yeni bir bölgesel düzenin başlangıcına işaret edebileceğini belirterek, bu yapıda güvenlik yükünün zamanla ABD'den bölgesel aktörlere doğru kayacağını ifade etti. Türkiye'nin ise bu dönüşüm sürecinde daha belirgin ve etkili bir rol üstleneceğini vurguladı.

Akın Gürlek’in sözleri sonrası düğmeye basıldı! Adliyede operasyon
Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İşte Trump'ın kara listesi: Başarısızlığın faturası kime kesilecek?
Sosyal medya düzenlemesi komisyondan geçti: Yeni düzenleme neler getiriyor?
Şamil Tayyar yasak aşk iddiasıyla ilgili AK Parti ile CHP'nin farkını açıkladı: Eğri oturup doğru konuşalım
Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine son 24 saatte 19 saldırı düzenledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mustafa Bozbey iddiası gözaltına alınma nedeni
Devriye polisleri, 2 ABD helikopterini uzun namlulu silahlarla hedef aldı
Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü
Trump'a İran'a düşürülen F-15'in kayıp pilotu soruldu
Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı
Türk Telekom Fransız ekibe diş geçiremedi
