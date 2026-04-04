Akın Gürlek’in sözleri sonrası düğmeye basıldı! Adliyede operasyon

Akın Gürlek’in “Adalet güçlüden yana algısını kıracağız” sözlerinin ardından Gaziantep’te dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Savcı, avukat, adliye personeli ve sivillerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, adliye içinde kurulduğu öne sürülen kirli ağın deşifre edildiği belirtildi. İddialara göre zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu’nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar sonrası teknik takip başlatıldı.

CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemeler sonucu, yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin bu ağa dahil olduğu ortaya çıktı. Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi. Aralarında avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

SAVCI DA VAR, KATİP DE! AYRIM YOK, TAVİZ YOK!

Soruşturmanın en çarpıcı yönü ise operasyonun kapsamı oldu. 1 Cumhuriyet Savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliye içinde görevli isimlerin; uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal gibi ağır suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilerek gerekli işlemler tesis edildi. Bu tablo, devletin "içeride kim olursa olsun" anlayışıyla hareket ettiğini açıkça ortaya koydu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma tespit edildi. Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol, HSK bildirimi gibi farklı tedbirler uygulandı.

TUTUKLAMALAR GELDİ: İLK DALGA TAMAMLANDI

Operasyon kapsamında Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu, Sulh Ceza Hakimliği’nde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Başsavcılık kaynakları, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtiyor. Delil toplama süreci devam ederken, şüpheli sayısının artması ihtimali üzerinde duruluyor.

"ADALET GÜÇLÜDEN YANA DEĞİL" MESAJI NET VERİLDİ

Bu operasyon, sadece bir uyuşturucu ve rüşvet soruşturması değil; aynı zamanda adalet sistemine yönelik güveni hedef alan yapılara karşı verilen açık bir mesaj oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in vurguladığı gibi, "kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun" hukukun gereği yapıldı. Adliye içinde görev yapan isimlerin soruşturma kapsamına alınması, devletin kararlılığını ortaya koyarken, "dokunulmazlık" algısının da yerle bir edildiğini gösterdi.