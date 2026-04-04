Şamil Tayyar yasak aşk iddiasıyla ilgili AK Parti ile CHP'nin farkını açıkladı: Eğri oturup doğru konuşalım

Şamil Tayyar, yasak aşk iddialarıyla anılan Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i AK Parti'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğine dikkat çekti. AK Parti'ye yakın hesapların bu kararı desteklediğini belirten Tayyar, "Muhalif hesaplar da muhalif siyasiler de ayni olgunluğu gösteremedi. CHP’li Uşak ve Giresun Görele belediye başkanlarına sahip çıktılar, ihraç bile edemediler." dedi.

Belediye başkanlarının özel hayatlarıyla ilgili kamunun kaynaklarını kullanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

AK Parti, Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler hakkında ortaya atılan iddialar ve basındaki haberler sonrası parti tüzüğü gereği tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve kesin ihraç talep edildiğini açıkladı.

AK Parti'nin bu tavrı sonrası CHP yönetimini benzer olaylarda gösterdiği tepkiler gündeme geldi.

Sevgilisine ev ve araba alan işlettiği pavyon çalışanlarını belediye kadrosundan gösterdiği iddia edilen CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için partisinden "özel hayat" gerekçesi sunulması, net bir tepki gelmemesi, tartışma konusu oldu.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından iki parti arasındaki farka ilişkin paylaşımda bulundu. Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Çok isabetli, yerinde bir karar. Yasak aşk görüntüleri sosyal medyaya düştüğünde iktidarı destekleyen hesaplar da iyi bir sınav verdi. Çoğunluk, başkana tepki gösterdi ve ihracını talep etti.

Eğri oturup doğru konuşalım. Muhalif hesaplar da muhalif siyasiler de ayni olgunluğu gösteremedi. CHP’li Uşak ve Giresun Görele belediye başkanlarına sahip çıktılar, ihraç bile edemediler.

Üstelik, birinin personeliyle basılması, diğerinin bir çocuğu taciz gibi hakkında daha ağır suçlama olduğu halde. Umarım, bu süreçte herkes payına düşeni alır, suç ve suçluyu ideolojilere göre tarif etmez. Doğruda buluşur."

"Başkanlarına sahip çıktılar"

