İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin toplanması için düğmeye bastı! Toplamayanlar hakkında suç duyurusu yapılacak

İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin toplatılarak bakımevlerine götürülmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yerel yönetimlere yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini, mayıs ayı sonuna kadar ilçelerde görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili adli sürecin başlatılacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesine gönderilen genelgeyle, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Valilik tarafından gönderilen resmi yazıda, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden kontrolsüz hayvan popülasyonuna karşı belediyelerin Mayıs ayı sonuna kadar tüm toplama işlemlerini tamamlaması talimatı verildi. Yerel yönetimlerin bu konudaki yasal sorumluluklarının hatırlatıldığı talimat metninde, belirtilen takvime uymayan veya barınak ve rehabilitasyon merkezlerini faaliyete geçirmeyen belediye yetkilileri hakkında adli sürecin işletileceği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıkça vurgulandı.

Valiliğin gönderdiği yazı şöyle:

''5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber? mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde? "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 'Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde? "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.

Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir.

Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim.''